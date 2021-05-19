أســــــرة
“شانيل” تكشف أحدث تصاميمها
أطلقت دار “شانيل” مجموعتها الخاصة بـ2021 و2022، من خلال فيديو بث على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وصور في مغاور “كاريير دو لوميير” الشهيرة في الجنوب الفرنسي. واستوحت هذه المجموعة من روابط الصداقة، التي جمعت مؤسس دار شانيل والشاعر والمسرحي جان كوكتو، والتي تتجلى في القواسم المشتركة التي جمعت بينهما، إذ تضمنتأكمل القراءة »
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