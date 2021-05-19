حوادث
سائق يضرم النار في منزل شقيقاته
أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا النظر في قضية جنائية يتابع فيها سائق شاحنة، من أجل جناية إضرام النار في شيء مملوك لغيره، إلى نهاية الشهر المقبل، لاستدعاء إحدى الضحايا. وتقدمت ثلاث نساء شقيقات أمام المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي إسماعيل، بشكاية، أفدن فيها، أنهن يملكن غرفتينأكمل القراءة »
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