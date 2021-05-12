حوادث السير تخلف 15 قتيلا و2239 جريحا الأسبوع الماضي

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2239 آخرون بجروح، إصابات 69 منهم بليغة، في 1654 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 ماي 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 33 ألفا و93 مخالفة، وإنجاز 5250 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألفا و843 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و721 ألفا و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3910 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5250 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 70 مركبة.

(ومع)