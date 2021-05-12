بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بارتفاع طفيف

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، صباح اليوم (الأربعاء)، بارتفاع طفيف بعد الأداء الجيد لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي صعد بـ 0,05% إلى 12.035,01 نقطة.

وبالوتيرة نفسها، صعد مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,14% ليستقر عند 982,41 نقطة، فيما تقدم ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,06% إلى 9.788,44 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، حقق مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” زيادة طفيفة بـ 0,08% إلى11.148,71 نقطة، بينما سجل “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” 10.299,90 تراجعا طفيفا بناقص 0,01% إلى 10.275,02 نقطة .

وبدوره، استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” عند 913,02 نقطة (+0,13%).