استفادة أكثر من 70 أسرة ومهاجرين أفارقة من مساعدات غذائية بطانطان

استفادت أكثر من 70 أسرة في وضعية هشة وعدد من الأفارقة جنوب الصحراء المقيمين بطانطان وكذا آسيويين من مساعدات غذائية.

وتدخل هذه المساعدات الغذائية، التي أشرفت عليها جمعية القلوب الرحيمة في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، في إطار الجهود التضامنية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

و أكد محمد تيلويني، رئيس (جمعية القلوب الرحيمة) بطانطان، أن هذه الحملة التضامنية تأتي أيضا بمناسبة عيد الفطر السعيد ، موضحا أن توزيع قفف المساعدات الغذائية يندرج كذلك في إطار تنفيذ برامج الجمعية الذي سطرته ضمن “الحملة التحسيسية القلوب الرحيمة 1” .

وتستهدف برامج القلوب الرحيمة، يقول تيليوني، والتي تنفذ في إطار شراكات مع عدد من الشركاء، الفئات التي تعيش في وضعية صعبة وهشة، ووضعية الشارع، وكذلك المختلى عنهم مع إيلاء أهمية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.

وفي هذا السياق نوه فرانسوا فيرنانديز، مهاجر رواندي، بهذه الالتفاتة الطيبة التي تأتي في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

وأشاد عدد من المهاجرين الأفارقة بهذه الحملة التضامنية التي تنظم كل سنة والتي تعزز مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية التي تنظم بمختلف جهات المملكة من أجل النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.