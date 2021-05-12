توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،بالنسبة لليوم (الأربعاء) ، أن تتشكل بعض السحب المنخفضة والكتل الضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وذلك خلال الليل والصباح،

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بالمملكة ، مع إمكانية هبوب بعض الزوابع الرملية بالأقاليم الجنوبية .

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المملكة، وضعيفة إلى معتدلة، من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد ،ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و 11 درجة بالمرتفعات والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و 19 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و 15 درجة بباقي الأرجاء .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 18 و 23 درجة بالمرتفعات والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 26 و 32 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، السهول الشمالية والوسطى، هضاب الفوسفاط ووالماس، منطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 32 و 36 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية،وما بين طنجة والبيضاء، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.