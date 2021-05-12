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قضايا الهجرة … لفتيت يؤكد على الدور الريادي للملك الذي جعل من المغرب نموذجا إقليميا
أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء، الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في قضايا الهجرة، والذي جعل من المغرب نموذجا إقليميا، مسلطا الضوء على الدور الذي يضطلع به المغرب كشريك استراتيجي في هذه القضية. وجاء ذلك في مداخلة للفتيت خلال مؤتمر وزاري حول تدبير تدفقات الهجرة، تمأكمل القراءة »
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