أخبار 24/24
وزراء الخارجية العرب يشيدون بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك في الدفاع عن المدينة
أشاد وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال اجتماعهم الطارئ الثلاثاء، بأهمية الدور الذي تضطلع به لجنة القدس، التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن المدينة المقدسة. وثمن قرار صدر عقب الاجتماع، الذي خصص لبحث تطورات الوضع في القدس الشريف، دور لجنة القدس في الدفاع عن المدينةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.