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منظمة التعاون الإسلامي تثمن الدور الذي تقوم به لجنة القدس برئاسة الملك لحماية المقدسات في القدس
ثمنت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، الدور الذي تقوم به لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لحماية المقدسات في القدس الشريف. وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن اللجنة “تثمن الدور الي تقوم به رئاسة لجنةأكمل القراءة »
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