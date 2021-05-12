بوريطة يتباحث مع نظيرته الإيفوارية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس (الثلاثاء)، عبر تقنية الفيديو، مباحثات مع وزيرة الدولة ،وزيرة الشؤون الخارجية والإندماج الإفريقي والشتات كانديا كاميسوكو كامارا.

وذكر بلاغ للوزارة أن الوزيرين أشادا بمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وذلك منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش ، وتولي فخامة الحسن واتارا رئاسة جمهورية الكوت ديفوار.

وبعد أن نوه الوزيران بكون العلاقات الثنائية، المطبوعة بالأخوة والتضامن ، تشمل قطاعات التعليم والبنيات التحتية والبناء والأشغال العمومية والصناعة الغذائية والطاقة والدين والإسكان والأبناك ، سجلا بارتياح مستوى تنفيذ الاتفاقات الثنائية الموقعة خلال مختلف الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين.

وجدد الوزيران ، بالمناسبة، التأكيد على رغبة قائدي البلدين في تعزيز وتعميق هذه العلاقات الثنائية وتكثيفها وتنويعها أكثر.

من جهة أخرى ، يضيف البلاغ، أعرب بوريطة مجددا عن شكر المغرب لكوت ديفوار على دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ، لا سيما من خلال مواقفها الواضحة المؤيدة للصحراء المغربية، في الهيئات الإقليمية والدولية ومن خلال مبادراتها على أرض الواقع عبر افتتاح قنصلية عامة لها بالعيون، في فبراير 2020 ، ودعم تحرك المغرب بعد تحرير معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.