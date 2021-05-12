الغاشي: تصنيف جامعة محمد الخامس الأولى وطنيا ومغاربيا تتويج لجهود الارتقاء بالبحث العلمي

قال رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الغاشي، إن احتلال الجامعة المرتبة الأولى وطنيا ومغاربيا في التصنيف السنوي 2020-2021 لأفضل جامعات العالم الصادر عن “مركز تصنيف الجامعات العالمية”، يعتبر تتويجا لسنوات من العمل من أجل الارتقاء بالبحث العلمي.

واعتبر غاشي أن هذا الترتيب يؤكد أن الجامعة تسير في المسار الصحيح وأن المجهودات المبذولة من طرف جميع مكوناتها أعطت ثمارها وبرزت نتائجها من خلال هذا التصنيف، مشيرا إلى أن هاته التصنيفات تعتمد وبجزء كبير على البحث العلمي وخاصة البحوث العلمية المفهرسة المنشورة في قاعدتي البيانات “سكوبس” أو “ويب اوف ساينس”.

وأضاف أن أسباب هذا التفوق يعود إلى سنوات من المجهودات والتغييرات التي طرأت على منظومة البحث العلمي على الصعيد الوطني إضافة إلى حكامة القطب العلمي وتدبير الهياكل وخلق روح جديدة من المنافسة والتميز.

وأفاد غاشي بأن جامعة محمد الخامس بالرباط قامت بتغييرات جذرية وبإضافات من أجل تحسين مردودية البحث العلمي، أبرزها إعادة هيكلة بنيات البحث العلمي سنة 2017 وكذا إنشاء مراكز لدراسات الدكتوراه حسب التخصصات مما رفع من مردودية الأبحاث العلمية.