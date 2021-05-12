اليوم العالمي للمتاحف: افتتاح استثنائي ومجاني لمتاحف المؤسسة الوطنية للمتاحف

تحتفي المؤسسة الوطنية للمتاحف، الثلاثاء المقبل، باليوم العالمي للمتاحف بافتتاح استثنائي ومجاني لجميع المتاحف التابعة لها. وذكرت المؤسسة في بلاغ أنها تحتفي، بمناسبة هذا الحدث الثقافي الدولي، بالمتاحف تحت شعار التشارك والانفتاح مع الدفاع عن دور الثقافة والفن، معلنة عن الافتتاح الاستثنائي والمجاني لجميع المتاحف التابعة للمؤسسة.

وتهم هذه المبادرة متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر ومتحف التاريخ والحضارات والمتحف الوطني للتصوير الفوتوغرافي (الرباط).

ويتعلق الأمر أيضا بمتحف النسيج والزرابي دار السي سعيد ودار الباشا ، ومتحف الالتقاء (مراكش) ، وفيلا هاريس ، ومتحف طنجة ، ومتحف القصبة للثقافات المتوسطية (طنجة)، بالإضافة إلى المتحف الوطني للخزف بآسفي و المتحف الإثنوغرافي في تطوان.