ارتفاع مؤشر الأسعار بأهم مدن جهة طنجة خلال مارس الماضي

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال مارس الماضي، ارتفاعا تراوح بين 0.3 و 0.5 بأهم مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة بأن الارتفاع الملحوظ في هذا المؤشر الاقتصادي يعزى بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مؤشري المواد الغذائية وغير الغذائية بمدن طنجة وتطوان والحسيمة.

وأضاف المصدر ذاته أن تطوان سجلت أعلى زيادة في هذا المؤشر بين شهري فبراير ومارس الماضيين بنسبة 0.5 في المائة، وذلك بسبب زيادة سعر المواد الغذائية بنسبة 1.2 في المائة، وارتفاع مؤشر المواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.

وسجلت أهم الزيادات في أسعار الفواكه (3.5 في المائة) ، و السمك وفواكه البحر (3.4 في المائة) ، واللحوم (1.7 في المائة) ، والزيوت والدهنيات (1.4 في المائة)، والنقل (1.2 في المائة) ، والصحة (0.5 في المائة).

أما بطنجة، فقد سجل هذا المؤشر زيادة بنسبة 0.3 في المائة بعد زيادة أسعار المواد الغذائية (0.5 في المائة) وأسعار المواد غير الغذائية (0.1 في المائة). وسجلت اهم الزيادات في الحبوب (2.1 في المائة) ، والخضر (1.3 في المائة) ، واللحوم (1.2 في المائة) ، والنقل (0.5 في المائة).