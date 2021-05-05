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الداخلية ترفض تعليق محاكمات المنتخبين
“بيجيدي” يدافع عن أبنائه والأحزاب تترك مساحة احتراما لاستقلالية القضاء رفضت وزارة الداخلية، التي كانت وراء سقوط العديد من رؤساء الجماعات وكبار المنتخبين في مجالس كثيرة، تعليق محاكمات المنتخبين إلى حين الانتهاء من فترة المسلسل الانتخابي. وتقدم زعماء أحزاب، ضمنهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بملتمس إلىأكمل القراءة »
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