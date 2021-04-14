برقية تهنئة إلى الملك من رئيس العراق بمناسبة حلول رمضان المبارك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

و مما جاء في هذه البرقية: “بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، أتقدم باسم الشعب العراقي وباسمنا شخصيا لجلالتكم بأحر التهاني وأجمل التبريكات، سائلا الباري عز وجل أن يمتعكم بالصحة والنجاح وأن يمن على الشعب المغربي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار”.

وأضاف “وبهذه المناسبة المباركة، نؤكد حرص العراق على استمرار تعزيز الأخوة والتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في مختلف المجالات”.