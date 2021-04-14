التهاني تتقاطر على الملك بمناسبة حلول رمضان الأبرك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية: “يشرفني بمناسبة حلول رمضان المبارك أن أعبر لجلالتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله العلي القدير أن يعيده على جلالتكم بالصحة والسعادة وعلى الشعب المغربي الكريم بالخير والرفاهية وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، للمناسبة نفسها.

ومما جاء في هذه البرقية: “يشرفني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أن أرفع لجلالتكم، أصالة عن نفسي، ونيابة عن منسوبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأجهزة والمؤسسات التابعة لها، أحر التمنيات وأطيبها، راجيا من العلي القدير أن يعيد أمثال هذه المناسبة السعيدة على جلالتكم وقد تحقق على أيديكم ما تصبون إليه من تقدم ورخاء للمملكة المغربية، ومن عز وسؤدد للأمة الإسلامية جمعاء”.

وتوصل جلالته ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية: “يسعدني أن أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات وأصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا العلي القدير أن يعيده على الشعب المغربي الشقيق بالسلام والأمان واليمن والبركة”.

وتوصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ومما جاء في هذه البرقية: “يطيب لي مع إطلالة هلال شهر رمضان المبارك أن أبعث لجلالتكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، داعيا الله العلي القدير أن يعيد أمثال هذا الشهر الفضيل عليكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، وعلى المملكة المغربية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالرفعة والسؤدد”.

وتوصل صاحب الجلالة ببرقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية: “يسعدني أن أبعث لجلالتكم أجمل عبارات التهاني والتبريكات مقرونة بأصدق الامنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الكريم على جلالتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وعلى المملكة المغربية الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية: “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.