تهاني عربية للملك بمناسبة رمضان

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

ومما جاء في هذه البرقية ”يسعدني، ونحن على مشارف حلول شهر رمضان الكريم، أن أتقدم إلى جلالتكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، بأحر التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والعافية وللشعب المغربي الشقيق باطراد التقدم والمناعة والازدهار، سائلا المولى تعالى أن يعيد علينا أمثال هذا الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عنا كل بلاء ويحفظنا من كل مكروه”.

وأضاف الرئيس التونسي ”كما يطيب لي، بهذه المناسبة المباركة، أن أجدد الإعراب لجلالتكم عن التزامنا الراسخ بمواصلة العمل سويا من أجل تعزيز أواصر الأخوة الصادقة والتعاون المثمر التي تجمع بين بلدينا، داعيا الله العلي القدير أن يوفقنا ويسدد جهودنا الدؤوبة لخدمة مصالح شعبينا الشقيقين”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرنا ونحن نستقبل شهر رمضان الفضيل، أن نرفع لجلالتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، ومن خلالكم للحكومة وللشعب المغربي الشقيق أطيب التهاني وأجل التبريكات، داعين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى شعبكم الشقيق وشعوب أمتنا المجيدة كافة بالخير واليمن والبركات”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية ”إنه ليسرني، والأمة الإسلامية تستقبل شهر رمضان المعظم، أن أتقدم إلى جلالتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، داعيا الله تعالى أن يعيده عليكم، وعلى شعبكم الشقيق بالخير واليمن والبركات، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بوحدة الكلمة وبالمزيد من التقدم والازدهار”.

وأكد الرئيس المصري في هذه البرقية، أن شهر رمضان “يأتي هذا العام وهو يحمل في طياته معنى خاصا في ظل التحديات الكثيرة التي يشهدها العالم اليوم، ما يجعلنا نستحضر معا قيمه النبيلة التي تدعو إلى التضامن والتآخي والتعاون من أجل تلبية تطلعات الأمة إلى عالم أكثر صحة وسلاما وازدهارا ولتحقيق ما تطمح إليه من مستقبل أفضل وغد مشرق”.