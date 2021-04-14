قادة الخليج العربي يباركون للملك حلول رمضان

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تستقبل شهر رمضان الفضيل أن نبعث لكم بتهانينا الطيبة وتمنياتنا الصادقة لشخصكم بوافر الصحة والعافية والهناء، داعين المولى جلت قدرته أن يعيد عليكم هذه المناسبة الجليلة وأمثالها وقد تحقق للشعب المغربي الشقيق المزيد مما يصبو إليه من الرقي والرخاء، وعلى أمتينا العربية والاسلامية بمزيد التقدم والنماء”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب أمير دولة الكويت في هذه البرقية لجلالة الملك، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق للمملكة المغربية وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار في ظل قيادة جلالة الملك الحكيمة والرشيدة، وأن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ملك مملكة البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في برقية عاهل البحرين “يطيب لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن نبعث لجلالتكم بأخلص التهاني وأطيب الأماني، راجين من الله العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق لشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار. كما ندعوه جلت قدرته أن يعيد على الجميع هذه المناسبة المباركة وقد تحققت لشعوبنا العربية والإسلامية ما تصبو إليه من عزة ورفعة، إنه سميع مجيب”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسرني أن أعرب لجلالتكم عن أخلص التهاني وأطيب الأماني بموفور الصحة والسعادة، سائلا المولى العلي القدير أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع وقد تحقق للأمة الإسلامية كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار، إنه سميع مجيب”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في برقية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن نعرب لجلالتكم عن أخلص التهاني، المقرونة بأصدق الأماني بالصحة والسعادة لجلالتكم، والمزيد من التقدم والرخاء للمملكة المغربية وشعبها الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع للصيام والقيام، وأن يجعله شهر خير وبركة على سائر شعوب الأمة الإسلامية، إنه سميع مجيب”.