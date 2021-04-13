أوطوهول تطلق علامة جديدة مخصصة للسيارات المستعملة

أطلقت أوطوهول، مساء أمس الإثنين، علامتها التجارية الجديدة للسيارات المستعملة “أوطوكاز” التي تمتلك أول متجر ضخم للسيارات المستعملة متعددة العلامات التجارية ، ومدعومة بمنصة رقمية تمكن من تقييم وتبادل وشراء و بيع هذه الأخيرة.

ويعتبر مسار شراء سيارة مستعملة مصدرا للكثير من التوتر وإنعدام اليقين للزبناء الذين يبحثون عن الصفقة الصحيحة.

وتتمثل الصعوبات المتكررة التي تم التوصل إليها عن طريق الدراسات المختلفة في عدم الثقة في وعود البائعين و العيوب المخفية وتعقيدات الحصول على التمويل ، وضياع الوقت بين استشارة الإعلانات و الزيارات ، وأخيرا جمع الاختيارات في نفس المكان للتمكن من اتخاذ القرار بسهولة.

ولمواجهة كل هذه الشكوك ، تقدم أوطوهول عن طريق علامة “أوطوكاز” التجارية ، عرضا جديدا في السوق ، مما يجعل تجربة شراء السيارة المستعملة تجربة ممتعة وآمنة كما هو الحال عند شراء سيارة جديدة.

وتعمل أوطوهول على عرض مخزون كبير من السيارات الذي تقدمه أوطوكاز لزبنائها لأول مرة في المغرب في متجر ميكاستور لالة الياقوت ، المخصص بالكامل للسيارات المستعملة متعددة العلامات التجارية.

وتهدف أوطوكاز من خلال هذا النهج إلى تقديم تجربة ممتازة لعملائها ، يمكن مقارنتها بشراء سيارة جديدة. وسيتمكن الزبناء من اكتشاف السيارات المتنوعة المعروضة في طابقين بسعة تتجاوز 300 سيارة والإستفادة من دعم المستشاريين التجاريين.

وتستهدف منصة “أوطوكاز” الرقمية التابعة لمتجر ميكاستور الزبناء الذين يرغبون في بيع سياراتهم أو إستبدالها وكذلك أولئك الذين يرغبون في شراء سيارة مستعملة.

وسيستفيد كذلك الزبناء الذين يرغبون في بيع سياراتهم أو إستبدالها من شبكة علاقات أوطوهول ، التي تضم 50 فرعا ، لإجراء الخبرة التقنية لسيارتهم وضمان القيمة الفعلية لممتلكاتهم.

وتؤكد اوطوهول أن زبناءها الذين يرغبون في شراء سيارة مستعملة سيجدون في منصة أوطوكاز ، أداة بديهية وفعالة للتنقل واختيار السيارة التي يريدونها، من بين أكثر من 300 سيارة ، سيارات تم فحصها بدقة على أكثر من 120 نقطة، “مصادق عليها من طرف أوطوكاز” مع ضمانة لمدة 6 أشهر.

(ومع)