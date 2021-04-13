التحايل على الحجر ليلا

تحويل سطوح العمارات إلى فضاءات للترفيه والصلاة وعقد تجمعات بالشارع نكاية بالسلطة

تباينت مواقف المغاربة بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة فرض الحجر الشامل في رمضان، إذ أن هناك اختلافا بالمقارنة مع رمضان الماضي، حيث كان الحظر طلية اليوم، في حين حدد في رمضان المقبل من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

الغاضبون برروا رفضهم لقرار الحكومة بحرمانهم للمرة الثانية من أداء الطقوس الدينية بالمساجد، خصوصا صلاة التراويح، بل وصل الأمر ببعضهم إلى إطلاق العنان لخياله والحديث عن وجود مؤامرة وأن الأرقام المعلن عنها حول عدد الإصابات بفيروس كورونا مبالغ فيها لإجبارهم على البقاء في منازلهم ليلا وحرمانهم من الصلاة.

في حين أبدى طرف آخر، سعادته بهذا القرار الذي لا رجعة فيه، لأنه يصب في المصلحة العليا للبلد، سيما أننا أمام أبواب موجة ثالثة وشرسة من فيروس كورونا، وأكد أصحاب هذا الرأي أنهم سيستنسخون تجربة رمضان الماضي، في ما يتعلق بأداء صلاة التراويح بالمنزل مع أفراد العائلة وقضاء لحظات ممتعة معهم.

ووصف حميد، شاب في الثلاثينات من العمر، مستخدم بشركة خاصة، تجربة الحجر في رمضان الماضي بالمتميزة، إذ رغم أنه حرم وباقي أفراد أسرته من أداء صلاة التراويح بمسجد الحي، فإن صلاته بالمنزل وصفها بأنها أفضل فترة تعبد عاشها بشكل شخصي.

يتذكر حميد أن أشقاءه ووالدته اقترحوا عليه أن يؤمهم في صلاة العشاء والتراويح، فقبل المهمة رغم عدم حفظه كتاب الله، فاستعان بمصحف ونجح في مهمته، بل ختم القرآن وردد معهم دعاء الختم، وهي مناسبة نادرا ما كان يحضرها في الأوقات العادية.

لم ينس حميد سعادة والدته والدعاء له بعد نهاية كل صلاة، إذ بالنسبة إليه لا تقدر بثمن، إذ كانت حافزا له للمواظبة على الصلاة والنوافل وحتى قيام الليل، بعد أن كان يصاب بالخمول والكسل ويفر بعد أداء ركعتين من صلاة التراويح بالمسجد. يشعر حميد بالسعادة أنه سيعيد الكرة مع والدته وأشقائه، إذ قال ساخرا “توحشت دعاء الوالدة ديالي”.

بحي شعبي شهير بالبيضاء، يكتري عبد الله، متزوج وأب لطفلين، غرفة مع الجيران، شعر بالصدمة بسبب قرار الحكومة، إلا أنه تقبل الأمر في النهاية على مضض، لأن المرحلة الصحية الحالية حرجة جدا.

عانى عبد الله مشاكل عديدة بعد فرض الحجر الشامل في السنة الماضية، خصوصا في رمضان، إذ اكتظ المنزل بسكانه، المجبرين على البقاء في غرفهم، ووقعت احتكاكات مع جيرانه، وفي النهاية قرروا النزول إلى الشارع ضدا في قرار السلطات والتفرق في جماعات صغيرة وقضاء لحظات سمر إلى حدود منتصف الليل.

يرى عبد الله أن مصير رمضان الماضي ينتظرهم بسبب الحجر، فهم سيجبرون على خرقه والنزول للشارع بعد الإفطار، ومشاركة السهر مع الجيران، لأنه من الصعب البقاء في غرفة طيلة الليل.

في السنة الماضية، كان أكبر المستفيدين من قرار الحجر الشامل في رمضان، قاطنو الإقامات السكنية، إذ بعد الإفطار قاموا بإغلاق أبواب العمارات بالمفاتيح، لقطع الطريق عن أي مداهمة مفاجئة للسلطات المحلية، وحولوا سطوح عماراتهم إلى مقاه ومساجد لأداء صلاة التراويح وفضاء ألعاب للأطفال وتجمع النساء. وجدت المصالح الأمنية صعوبة في التعاطي مع هذا الوضع الجديد، لدرجة أنها استخدمت في مناسبات طائرات بدون طيار.

يرى عمر، موظف متقاعد، أن تجربة سطوح العمارات ستتكرر في رمضان المقبل، بعد فرض الحجر الشامل، مبديا تفاؤله بأن تتسامح السلطات مع هذه الخطوة، لأنها تعد المتنفس الوحيد للسكان ومن الصعب الجمع بين الصيام وتقييد الحرية بسبب الحجر الصحي، لأن ما عاشوه رمضان الماضي كان تجربة قاسية.

مصطفى لطفي