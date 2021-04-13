بورصة البيضاء…انخفاض طفيف في وتيرة التداولات

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الثلاثاء)، تراجعا طفيفا في وتيرة تداولاتها خلال جلسة الافتتاح، بعد انخفاض مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,05 % إلى 11.613,55 نقطة.

وبدوره، خسر مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,09% مستقرا عند 947,47 نقطة، فيما هبط ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,03% إلى 9.436,98 نقطة.

وعلى المنحى ذاته، وعلى مستوى المؤشرات الدولية، تراجع مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ بـ 0,02 % إلى 10.617,49 نقطة، و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,02% إلى 9.928,07 نقطة.

بينما استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” عند 885,12 نقطة (-0,04%).