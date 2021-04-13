ميكروطروطوار

تضرر المقاهي

إن قرار فرض الحجر الصحي الليلي خلال رمضان يعتبر صائبا للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة أنه خلال الشهر المبارك في فترة ما بعد الإفطار يخرج عدد كبير من الأشخاص إما للتنزه أو الجلوس في المقاهي أو للتسوق إلى غير ذلك، وهذا ما يؤدي إلى اكتظاظ وازدحام في كثير من الفضاءات.

ورغم إيجابيات هذا الحجر الصحي الليلي من الناحية الصحية للحد من انتشار “كوفيد 19″، فإن الأمر ستكون له انعكاسات سلبية من الناحية الاقتصادية، خاصة على الأشخاص الذين يشتغلون ليلا، مثل العاملين في المقاهي الذين سيتضررون كثيرا.

ولن تتأثر الفئة الميسورة أو التي تتوفر على دخل قار نتيجة هذا القرار، بينما المياومون هم الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، إذ ينبغي على الدولة التفكير في إيجاد حلول لوضعيتهم.

هشام طبطا (أستاذ بالتعليم الخاص)



انعكاسات سلبية

رغم الجانب الإيجابي للحجر الصحي الليلي خلال رمضان والمتمثل في الحد من انتشار الجائحة، فإن تطبيقه للسنة الثانية على التوالي سيحرم المغاربة من أداء صلاة التراويح. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأخبار بشأن الحجر الصحي خلال الشهر الفضيل قبل إصدار البلاغ الرسمي، لكن أغلب الأشخاص كانوا يعتقدون أنه ربما سيتم السماح بأداء صلاة التراويح في إطار احترام التباعد والتدابير الاحترازية، ليتم الحسم في الأمر. ومن جهة أخرى، فإن الحجر الصحي الليلي ستكون له انعكاسات سلبية من الناحية الاقتصادية على كثير من الأسر، خاصة إذا كان معيلها يعمل في مقهى أو مطعم، والتي لن تفتح أبوابها طيلة الشهر الفضيل.

أنور رحيوي (عامل)



أزمة قطاعات ليلية

رغم أن القرار يبقى إيجابيا في ما يخص الحد من انتشار الوباء، فإن كل العاملين في مهن ليلية سيتضررون، بسبب قرار الحجر الصحي ليلا، الذي سيفرض عليهم التوقف عن مزاولة أنشطتهم ما ستكون له انعكاسات كثيرة على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية. وكثيرة هي القطاعات التي ستواجه أزمة بسبب هذا القرار، كما أن هناك من سيفقد عمله ويضطر إلى البحث عن مجال آخر للاشتغال فيه لضمان قوت أبنائه، خاصة أن الشهر الفضيل يعرف استهلاكا أكبر مقارنة مع باقي أشهر السنة.

عمر (عامل)



تفاؤل حذر

إن فرض الحجر الصحي الليلي خلال رمضان هو في صالح كل المواطنين المغاربة لحمايتهم من الوباء، خاصة أن نسب الإصابات بكورونا بدأت تعرف ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية.

ورغم أنني لم أكن أتوقع أن يتم فرض الحجر الصحي الليلي، فإنه لا يمكن القول إلا أنه قرار صائب، لأنه يرمي إلى الحد من انتشار الجائحة.

ولا بد من أن تكون نظرتنا إلى هذا القرار بعين من التفاؤل، خاصة أنه على الأقل خلال رمضان المقبل يمكننا الخروج نهارا وليس البقاء في البيت نهارا وليلا على غرار ما حدث خلال رمضان الماضي، حيث كان الحجر شاملا. ويبقى الجانب السلبي لهذا القرار هو التأثير الاقتصادي والاجتماعي للحجر الصحي الليلي على عدة فئات تعمل ليلا وفي مقدمتها نوادل المقاهي والمطاعم.

نعيمة صحيح (موظفة)



قرار في صالحنا

إن الحجر الصحي الليلي خلال الشهر الفضيل في صالح جميع المغاربة، وكان من الضروري اتخاذ هذا القرار تفاديا لارتفاع عدد حالات الإصابة ب”كوفيد 19″، سيما مع ظهور سلالات جديدة تعتبر أكثر سرعة في الانتشار. ورغم الحجر الصحي الليلي تبقى هذه السنة أفضل من سابقتها، خاصة أنه يمكننا مزاولة عملنا في محل التصوير نهارا بدلا من الإغلاق التام. وأكيد أن قرار الحجر ستكون له انعكاسات سلبية، سيما أن قطاع التصوير خلال رمضان سيتضرر لأن أغلب الأشخاص يفضلون التقاط صور للتعريف ما بعد الإفطار، كما أنه خلال ليلة السابع والعشرين من رمضان ترغب كثير من الأسر في التقاط صور لأبنائها للذكرى، الأمر الذي لن يكون متاحا هذه السنة في ظل الجائحة.

مليكة الإدريسي عبد المومن (عاملة بمحل تصوير)



كورونا ليلا ونهارا

في الواقع، أنا إنسانة “بيتوتية” ولا أذهب لأداء صلاة التراويح ولهذا تلقيت خبر فرض حجر صحي ليلي بشكل عاد خلافا لكثير من الأشخاص الذين أبدوا استياءهم من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالنسبة إلي سواء تم فرض الحجر أو لم يتم فأنا عادة لا أخرج بعد الإفطار. لكن ما ينبغي الانتباه إليه هو الحركة التي تعرفها كثير من الشوارع والأسواق ومحطات القطار خلال الساعات الأخيرة قبل أذان المغرب، فكورونا موجود ليلا ونهارا، ولهذا ينبغي أن يتم الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر والقيام بحملات تحسيسية لتفادي الاكتظاظ والازدحام.

مريم الشاذلي (موضبة)

استقتها: أمينة كندي