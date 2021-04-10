4 نصائح لنوم سليم

ينصح الاختصاصيون بأهمية اتباع السلوكات التي تساعد على النوم السليم والصحيح، منها اختيار مكانه، إذ يؤثر ذلك، بدرجة كبيرة على نوم الإنسان، فكلما كان المكان بعيدا عن الضوضاء، كان النوم عميقا وصحيا والعكس صحيح.

وإذا كان الشخص يبحث عن نوم هادئ وصحي، عليه أن يهتم بنوعية الغذاء الذي يتناوله، وتجنب استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين من قبيل الشاي والقهوة اللذين يُسببان القلق والأرق. كما ينصح بعدم الإفراط في تناول الطعام قبل النوم، وأن تكون وجبة العشاء قليلة الدسم، وخفيفة. إذا أراد الشخص الحصول على نوم عميق، عليه أن يبتعد عن التوتر، أو مُسببات الإزعاج النفسي له، من قبيل الحزن والعصبية.

إ.ر