كريسطال تطرح تشكيلتها الرمضانية

قالت إنها تجمع بين اللمسة التقليدية والعصرية

طرحت مصممة الأزياء الشابة وداد كريسطال، والتي تشرف على إطلالة عدد من الفنانات منهن دنيا بطمة، تشكيلة جديدة خاصة برمضان وعيد الفطر. وقالت كريسطال في حديثها مع “الصباح”، إنها حرصت على أن تضم تشكيلتها الجديدة مجموعة من جلالب وقفاطين مميزة، قبل أن تضيف أنها أضفت لمسات جمالية مستوحاة من أنماط فنية مختلفة لتناسب مختلف المناسبات وتلقى إعجاب مختلف الأذواق.

وتابعت كريسطال حديثها بالقول، إن تشكيلتها تضم تصاميم جديدة بملامح عصرية، سيما أنها تحرص على تكريم الأزياء المغربية التقليدية، بطريقتها الخاصة، وإظهارها بشكل يليق بها، موضحة أنها اعتمدت في تشكيلتها الجديدة على “العقيق” الدارج على الموضة، وأيضا على تصاميم بألوان “فلاشي” مميزة، سيما أنها غالبا ما تشجع زبوناتها على تجربة هذه الألوان، من قبيل الوردي والبرتقالي والأصفر.

كما اختارت كريسطال، أن تمزج في تصاميم أخرى بين الألوان لتقديم تصاميم مميزة “هناك تصاميم مميزة وفريدة، يمكن للمرأة ارتداؤها خلال رمضان، للخروج من الروتين والمعتاد”. حسب قولها.

وبالنسبة إلى الأثواب المستعملة في التشكيلة الجديدة الخاصة برمضان، قالت كريسطال، إنها اعتمدت على ثوب “كريب”، والذي أضافت إليه “العقيق” أو “طرز لمعلم” أو “الراندة”، إلى جانب ثوب “جوهرة”، والذي قدمته بتصاميم عصرية وألوان غير متداولة، وهو ما أثار إعجاب الكثيرين.

واختارت كريسطال أن تتضمن التشكيلة الجديدة قفاطين بـ”المجدول” الذي صار دارجا على الموضة بشكل كبير، إلى جانب “فراشات”. ومن أجل تلبية حاجيات بعض زبوناتها، حرصت كريسطال على توفير تصاميم جديدة لجلباب بالقفطان المفتوح المرفوقة بـ”المجدول”، وهو التصميم الذي استعملت فيه “التليجة”.

يشار إلى أن كريسطال تشق طريقها في عالم التصميم بخطوات ثابتة مدروسة وبعشق عميق لمجال الأزياء وخاصة القفطان المغربي، ونشأت المصممة في بيت يهوى فن التصميم والخياطة بالجديدة، إذ تعشق كل ما هو مغربي أصيل، وهو ما جعلها تقدم تصاميم تمزج بين ما هو عصري وتقليدي.

إ.ر