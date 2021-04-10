البوسنة تحتفل ببيانيتش

احتفل الاتحاد البوسني لكرة القدم، بميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، الذي وصل ل 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده أخيرا.

وبات بيانيتش من أفضل اللاعبين في تاريخ منتخب البوسنة والهرسك، إذ فاز في مرات عديدة بلقب أفضل رياضي في البلاد.

ويبلغ بيانيتش من العمر 30 سنة، واستهل مساره في 2007 رفقة ميتز الفرنسي، قبل أن ينتقل لليون في 2008، وبعده إلى روما في 2011، ثم جوفنتوس في 2016 وبرشلونة في 2020.

وتلقى بيانيتش التهاني في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وصوله للمباراة المائة في مسيرته رفقة المنتخب، إذ سجل 15 هدفا لحد الآن.