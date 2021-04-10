إضراب جديد بالمولودية

خفيفي: هناك لاعبون تسلموا مستحقاتهم وآخرون تم استثناؤهم

أضرب لاعبو مولودية وجدة لكرة القدم عن التداريب، الاثنين الماضي وأول أمس (الثلاثاء)، للمرة الثالثة في أقل من شهر، مطالبين بصرف المستحقات المالية المتراكمة.

وحضر اللاعبون والطاقم التقني الى مركز التداريب التابع للنادي، وتجمعوا في مستودع الملابس لمدة ساعة ونصف، دون دخولهم إلى رقعة الملعب، ثم غادروا المركز.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن اللاعبين يطالبون بمنح التوقيع السنوية، ومنح الفوز المحددة من قبل المكتب المسير سلفا في 13 ألف درهم عن مباراة الدفاع الجديدي، و10 آلاف درهم عن مباراة يوسفية برشيد.

وعاينت «الصباح» عدم حضور أي عضو من المكتب المسير إلى مركز التداريب، من أجل محاورة اللاعبين المضربين، في غياب رئيس النادي الذي يوجد خارج وجدة.

واعتبر العميد عبد الله خفيفي، أن الإضراب جاء بعد تسلم بعض اللاعبين منح التوقيع، مقابل حرمان آخرين.

وأكد حسن مرزاق، الناطق الرسمي لمولودية وجدة، أن الأزمة المالية التي يتخبط فيها الفريق تتجدد كل موسم، منذ أزيد من عشرين سنة.

وقال حسن مرزاق في تصريح ل «الصباح» ، إن اليد الواحدة لا تصفق، وإن الرئيس ورث ديونا ضخمة عن المكاتب السابقة، مضيفا أنه صرف من ماله الخاص أزيد من ثلاثة ملايير، منذ توليه رئاسة المولودية في 2018.

وأوضح مرزاق أن هوار دائم التنقل بين بعض الدول الإفريقية، من أجل تتبع مشاريعه، ما يصعب التواصل معه، مضيفا أن مولودية وجدة مؤسسة تتوفر على إدارة ومكتب مسير.

وتأسف حسن مرزاق للوضعية المالية التي يتخبط فيها الفريق، معتبرا النتائج التي تحققت انطلاقة موفقة.

وختم الناطق الرسمي»نتخوف من استمرار الأوضاع بهذا الشكل، في غياب الدعم المالي من قبل المجالس المنتخبة والسلطات والفاعلين الاقتصاديين”.

عبدالرزاق بونشوشن (وجدة)