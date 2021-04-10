اللقاح الروسي … ملاذ الغاضبين

ارتفع الطلب على اللقاح الروسي، «سبوتنيك في»، في الفترة الأخيرة، بشكل قياسي، بعدما بات ملاذ الدول الغاضبة على تعثر حملاتها للتطعيم، بعد الحجر الذي طبقته دول أخرى على تصدير اللقاحات.

وفي الوقت الذي لقي فيه اللقاح الروسي انتقادات كبيرة، في أول ظهور له السنة الماضية، تراجعت دول كثيرة اليوم عن مواقفها تجاهه، وعقدت اتفاقيات مع روسيا بغية الحصول على اللقاح، بسبب تعثر عملية الحصول على باقي اللقاحات الأخرى.

وكانت روسيا أول دولة أعلنت عن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا العام الماضي، واعتبرت أن لقاحها «سبوتنيك» بات جاهزا للتصدير، حتى قبل أن توافق عليه منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الحكومة الروسية في بلاغات سابقة، أن دولا عديدة من القارات الخمس، طلبت الحصول على ملايين من جرعات لقاحها، العام الماضي، ليتضاعف الطلب عليه في الأسابيع الأخيرة.

ومن أجل مواجهة كثرة الإشاعات ضد اللقاح الروسي، قال مركز أبحاث “جماليا” لعلم الأوبئة والأحياء، في روسيا، إن “لقاح “سبوتنيك في” يضمن التعافي السريع دون أعراض شديدة في حالة العدوى”.

وأوضح المركز في تصريح نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية للأنباء، أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 91 في المائة، وأن كل الكلام الذي يقال حوله غير صحيح. ومن آخر الأخبار التي انتشرت وزادت من المخاوف بشأن اللقاح الروسي، إصابة ألبرتو فرنانديز، الرئيس الأرجنتيني ب”كوفيد 19″، رغم أنه تلقى جرعتين من لقاح “سبوتنيك في”.

وتلقت دول أمريكا الجنوبية وأوربا الشرقية وبعض الدول الآسيوية والإفريقية، جرعات من اللقاح الروسي، في بداية عملية تصديره، فيما بات الطلب عليه أكبر ليصل إلى دول أوربا الشمالية وآسيا الوسطى وإفريقيا.

العقيد درغام