فيغو يحتفل بعيد ميلاد ابنته

احتفل النجم البرتغالي السابق لويس فيغو، بعيد ميلاد ابنته دانييلا، 22، قبل أيام، إذ نشر صورا له معها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونال فيغو، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، التهاني من قبل محبيه، كما استغربوا غيابه عن الملاعب، وعدم تركيزه على ولوج عالم التدريب، كما فعل زملاؤه السابقون.

ورفض فيغو ولوج عالم التدريب، وأصبح رجل أعمال بعيدا عن كرة القدم، لكنه يشارك في بعض التظاهرات والمباريات الخيرية.

ولعب فيغو في سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل أن ينتقل لبرشلونة، وبعده إلى ريال مدريد، وهو الانتقال الذي أثار جدلا كبيرا في «الليغا»، لينهي مسيرته في إنتر ميلان في 2009، واعتبر من بين أفضل لاعبي منتخب البرتغال في التاريخ، بعدما لعب 127 مباراة في مسيرته، وسجل 32 هدفا.