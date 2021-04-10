أليسون “التركي”

ظهر البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، ب»لوك» جديد في تداريب «الريدز» الأخيرة، إذ نادته جماهير أبطال إنجلترا ب»التركي»، لشبهه بنجوم الأفلام التركية.

وعبرت جماهير ليفربول عن سعادتها لعودة الابتسامة لأليسون، بعد فقدانه والده أخيرا، إذ عاش لحظات صعبة رفقة الفريق الإنجليزي.

وتدرب أليسون رفقة ليفربول في فترة التوقف الدولية الأخيرة، إذ أجل اتحاد أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بسبب انتشار فيروس كورونا في عدد من دول القارة.

ويلعب أليسون مع ليفربول منذ 2018، إذ قدم من روما، فيما سبق له اللعب في إنترناسيونال البرازيلي، الذي تلقى فيه تكوينه.