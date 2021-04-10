لقجع: نعاني خصاصا مهولا في الملاعب

140 ملعبا لأزيد من 1700 جماعة و500 مباراة أسبوعيا تتطلب ألفي حكم و250 ملعبا

كشف فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، أن المغرب يعرف خصاصا مهولا في البنيات التحتية، بالنظر إلى وجود 140 ملعبا فقط، من مجموع 1700 جماعة محلية تغطي التراب الوطني.

وأوضح لقجع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، أن المغرب يعرف خصاصا مهولا في الملاعب، بالنظر إلى أن الجامعة ملزمة بتنظيم 500 مباراة أسبوعيا، يشارك فيها 32 ناديا من العصبة الاحترافية، و108 من عصبة الهواة، و42 ناديا نسويا.

وأوضح لقجع أن 500 مباراة أسبوعيا تتطلب توفير 250 ملعبا من المستوى الجيد، إضافة إلى ألفي حكم، دون الحديث عن «الفار»، أو عن الملاعب الكبرى، التي تتسع لأزيد من 70 ألف مشجع، ويكلف بناؤها حوالي ملياري درهم.

وأضاف لقجع أن الملاعب المتحدث عنها في تقرير المهمة البرلمانية تتطلب صيانتها، الشيء الذي دفعه رفقة وزارة الثقافة والشباب والرياضة، إلى البحث عن صيغة للقيام بذلك، بتفعيل دور شركة «صونارجيس»، المنتظر أن تتوسع مهمتها في التكفل بصيانة الملاعب، مشيرا إلى أن كل ملعب يكلف حوالي تسعة ملايين درهم، وبالتالي لا يجب تركه يندثر، بعد ثماني سنوات فقط، علما أن تكلفة صيانته سنويا تبلغ عشرة ملايين سنتيم.

من جانبه، رد عبد السلام أحيزون، رئيس جامعة ألعاب القوى، في الجلسة ذاتها، على بعض الملاحظات المدرجة في تقرير لجنة الاستطلاع، أبرزها إحداث حلبات مطاطية من ستة ممرات، عوض ثمانية، بأنها حلبات خاصة بالتداريب وتنظيم بعض التظاهرات الجهوية والوطنية.

وصرح أحيزون أن الهدف من إحداث حلبات من ستة ممرات، توفير بعض السيولة، لإحداث حلبات أخرى، بعد الطلب الذي توصلت به الجامعات من العديد من البرلمانيين والمسؤولين بعدد من المدن والقرى، مضيفا أن هناك ملاعب كبرى بها حلبات مطاطية مكونة من ثمانية ممرات، تنظم بها المسابقات الدولية، كما هو الشأن بالنسبة إلى ملتقى محمد السادس، المنظم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأشار أحيزون إلى أن الحلبات الموجودة تستفيد منها أزيد من 200 جمعية رياضية، ثمثل145 ألفا و162 عداء مرخصا، في موسم 2018-2019، أي قبل الجائحة، مضيفا أن مركز تكوين خنيفرة، كانت به بعض المشاكل، بسبب وجوده خارج المدار الحضري، وتطلب وصله بشبكة الصرف الصحي، وحل المشكل من قبل الوكالة الحضرية للتجهيزات العمومية.

ودعا أحيزون إلى دعم الجامعة في إحداث ملعب كبير خاص بألعاب القوى، يتسع لـ 25 ألف مشجع، من أجل احتضان التظاهرات الدولية، علما أن المشروع بيد وزارة الرياضة لدراسته، مضيفا أن هناك مشروعا جديدا لإحداث 30 حلبة مطاطية جديدة، في الوقت الذي رفض تقبل فتح حساب خاص بالجامعة، لإحداث الحلبات، بحكم أنه لا يدخل في مجال اختصاصها.

صلاح الدين محسن وع. ك