اللقاحات … أوربا تكشر عن أنيابها

طلبت التزود بـ180 مليون جرعة من “أسترازينيكا” قبل السماح لبريطانيا بالتصدير خارج القارة

حشد الاتحاد الأوربي جميع أسلحته الديبلوماسية (وربما الأسلحة الحقيقية) من أجل الدفاع عما اعتبره حقه الطبيعي والقانوني والمشروع لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بكميات كافية إلى سكان القارة العجوز، قبل أن تصل إلى أي إنسان آخر فوق الكوكب الأزرق.

وأظهر رؤساء حكومات أوربا شراسة في الحديث مع نظرائهم البريطانيين الذين طلبوا منهم، بلغة لا تخلو من تهديد، الكف عن تصدير أي “حبة” خارج الحدود، إلا بعد التأكد من توصل جميع دول الاتحاد (27 دولة) بالجرعات الكافية من لقاح “أسترازينيكا” المصنع من قبل جامعة أكسفورد والمصنع في دولتين عضوين في الاتحاد نفسه هما بلجيكا وهولــــــندا.

وطلب الاتحاد الأوربي أن تتوصل دوله بـ70 مليون جرعة في الربع الأول من السنة الجارية، في انتظار توصله بكامل الدفعات موضوع اتفاق مع بريطانيا والبالغ عددها 180 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، معتبرا ذلك شرطا للسماح للمصنعين الموجودين في التراب الأوربي بإعادة التصدير إلى الخارج، خصوصا إلى الدول المنتجة للقاحات، أو الدول التي قطعت أشواطا مهمة في عمليات تلقيح مواطنيها.

وقبل قرار منع تصدير اللقاح البريطاني خارج الحدود، شنت دول الاتحاد الأوربي حملة مسعورة ضد اللقاح نفسه، مازالت مستمرة إلى اليوم، حين ربطت مفوضية الأدوية الأوربية بين حالات تجلط الدم وبين مضاعفات اللقاح نفسه، رغم أن المفوضية نفسها أعلنت في بداية مارس الماضي سلامة اللقاح.

وتدخل إستراتيجية “التسفيه” ضمن مخطط الهيمنة على السوق الدولي للقاحات من منطلق “القوي يأكل الضعيف”، وهو السلوك الذي تنهجه أوربا إلى حد الآن، في التعاطي مع الأزمة الصحية الدولية الناتجة عن تداعيات فيروس فتاك، لا يوجد أي حل في مواجهته، غير الوصول إلى مناعة جماعية.

من جهة أخرى، يحاول الاتحاد الأوربي تأجيل، ، المصادقة على لقاح “سبوتنيك” الروسي إلى أبعد مدة ممكنة، خوفا من منافسة شديدة لباقي المنتجات الأخرى المطروحة في الدول الأوربية.

وبهذا الخصوص، كشف ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز “غاماليا” الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، الاثنين الماضي، أن الاتحاد الأوربي يخشى من تسجيل وقبول لقاح “سبوتنيك” ضد فيروس كورونا لأنه سيكون منافسا بالنسبة إلى غيره من اللقاحات.

وقال غينتسبورغ لوكالة “سبوتنيك” إن “الاتحاد الأوربي ليس في عجلة من أمره لتسجيل “سبوتنيك” منتجا تجاريا كامل في السوق الأوربية، خوفا من خصائصه الاستهلاكية العالية والتي بفضلها قد تتراجع مبيعات اللقاحات الأخرى وبالتالي سيثير منافسة كبيرة في الأسواق”.

ومنذ بداية مارس الماضي، يخضع اللقاح الروسي “سبوتنيك” لفحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوربية. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قد يحصل العقار الروسي على موافقة وكالة الأدوية الأوربية في ماي المقبل.

ومن المتوقع أن تتغير المعطيات بخصوص اللقاح الروسي، بعد أظهرت بيانات التجارب التي نشرت في 2 فبراير الماضي، أنها كانت فعالة بنسبة 92 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي سجلها لقاح أسترازينيكا وقريبة من لقاحات “فايزر بيونتك”.

يوسف الساكت