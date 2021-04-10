اللقاحات … منظمة الصحة خارج التغطية

في الوقت الذي كان سكان العالم ينتظرون من منظمة الصحة العالمية اتخاذ قرارات مصيرية في الحرب المعلنة على وباء كورونا القاتل، خاب ظنهم بعد فشلها في كل ما يمكن أن يعود بالنفع على البشر، بعد أن تحولت إلى منظمة لا تتجاوز الإدانة وإثارة المخاوف دون نتيجة تذكر.

ورغم أن الآلاف من الطواقم التابعة لمنظمة الصحة العالمية تعمل في الميدان وتحارب الفيروس في الجبهات الأمامية، وتدعم الدول الأعضاء، وتقدم الخدمات للأكثر ضعفا، من خلال التوجيه والتدريب وتقديم المستلزمات والمساعدات الملموسة المنقذة للحياة، إلا أن القرارات الكبرى لا تتجاوز الإدانة والحياد السلبي.

ومن الأمور التي وسعت دائرة انتقاد منظمة الصحة العالمية، إلى حد نيلها لقب “منظمة البلاغات الصحافية”، فشلها في تدبير أزمة اللقاح التي ظهرت بعد محاولة عدد من الدول الكبرى الاستفراد بنيل أكبر حصص على حساب باقي الدول الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة، إذ عوض اتخاذ قرارات جريئة وقابلة للتطبيق، تكتفي بالإكثار من خرجاتها الإعلامية مضمونها الإدانة ووعود بالسيطرة على فيروس كورونا بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء، دون نتيجة تذكر.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن العالم مهدد بـ”فشل أخلاقي كارثي” بسبب عدم تكافؤ سياسات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه ليس من العدالة أن يحصل الشباب الأصحاء في الدول الغنية على اللقاحات، قبل أولئك الأكثر عرضة للخطر في الدول الفقيرة.

محمد بها