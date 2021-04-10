أفكار: تصنـع المثاليـة يدمـر الـزواج   

الكوتش أفكار قال إن الإهمال والملل يوصلان إلى الطلاق

قال الكوتش عزيز أفكار، إن ارتفاع حالات الطلاق، لا يهم الأزواج الجدد، فقط، إنما أيضا الأزواج المرتبطين قبل سنوات طويلة.

وأوضح أفكار في حديثه مع “الصباح”، أن هناك أسبابا مشتركة بين طلاق الأزواج الجدد وأيضا القدامى، مؤكدا أن من بين الأسباب، محاولة تصنع الشخصية المثالية قبل الزواج، والظهور بشخصية مزيفة قد تكون بعيدة عن الشخصية الحقيقية لصاحبها، وذلك لمحاولة اقناع الطرف الآخر بفكرة الزواج وتكوين أسرة “وهو ما يترتب عنه الكثير من المشاكل تؤثر على العلاقة الزوجية”، على حد تعبيره.

ومن بين أسباب تفكك العلاقة الزوجية، والتي تحدث عنها أفكار، الملل، مؤكدا أن تسلل هذه المشاعر إلى العلاقة الزوجية، وذلك لأسباب كثيرة منها البقاء مدة طويلة مع الطرف الآخر، ومشاركة المنزل، وأيضا القيام ببعض المهام بشكل مشترك، يؤثر على العلاقة الزوجية بشكل كبير “من أجل تجاوز هذا المشكل، ينصح بالحرص على إدخال “الجديد” على العلاقة الزوجية، والقيام ببعض المبادرات لكسر الروتين أو اقتراح القيام برحلات مثلا”.

كما أنه من أسباب تأثر العلاقة الزوجية، الإهمال “إذا كان الرجل في كل مرة يدخل فيها إلى المنزل يجد زوجته غير مهتمة بنفسها، والشيء ذاته بالنسبة إلى الزوجة، التي تجد زوجها مهملا غير مهتم بشكله مثلا، ستصل العلاقة بلا شك إلى النفق المسدود، وبالتالي غالبا ما قد يفكر أحد الطرفين في الطلاق ووضع حد للعلاقة الزوجية”، على حد تعبير الكوتش.

وتحدث أفكار عن مشكل آخر يؤثر أيضا على العلاقة الزوجية، ويتعلق الأمر بالمشاكل المادية، مشيرا إلى أن الضائقة المالية يمكن أن تدمر الزواج، إذا استمرت مدة طويلة.

ومن بين الحلول التي اقترحها الكوتش أفكار، من أجل الحد من ارتفاع حالات الطلاق في صفوف الأزواج الجدد والقدامى أيضا، تجنب كل الأسباب التي تم التطرق اليها سابقا، منها إخفاء الوجه الخفي للشخص قبل الزواج والإهمال والملل، مع تجنب تقديم وعود يصعب تنفيذها.

إيمان رضيف