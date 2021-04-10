معقم ينهي حياة خمسة أشخاص

اهتزت تاوريرت, أخيرا، على وقع فاجعة تمثلت في وفاة خمسة أشخاص، بعد شربهم معقما لاستعماله مشروبا كحوليا في إدمانهم.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الضحايا المدمنين على الكحول، اقتنوا المحلول لتناوله، قبل أن يفارقوا الحياة في أوقات متفرقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الحادث انطلق بالعثور على جثة شخص في حالة تحلل بقارعة الطريق، قبل أن تظهر حالات أخرى لباقي الهالكين.

واستنفرت الواقعة، مصالح الأمن بتاوريرت, التي باشرت تحريات ميدانية لكشف ملابساتها ولإيقاف المشتبه في ترويجها، وهو ما تحقق بعد أن تم اعتقال بائعين وحجز بضاعتهم من القنينات.

وعلمت «الصباح»، أن مصالح الأمن بتاوريرت، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها، وظروف بيع هذه المحاليل، للمدمنين عليها، لإيقاف كافة المتورطين المحتملين.

وبعد إشعار النيابة العامة بتفاصيل الواقعة المأساوية، أمرت بنقل الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت لإخضاع جثثهم للتشريح الطبي لكشف الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

م . ب