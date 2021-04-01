كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

يجد جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي، نفسه في ورطة، بسبب إصابة عدد من لاعبيه الأساسيين، قبل مواجهة بيراميدز المصري، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكنفدرالية، في معسكر المنتخب الوطني، بالإضافة إلى انتظار عودة الكونغوليين، بين مالانغو وفابريس نغوما. وسيخضع الطاقم الطبي للرجاء، اللاعبين المصابين لفحوصات إضافية، الأسبوع الجاري، لتحديد مدة غيابهم، ويتعلق الأمر بزكرياء الوردي وعبد الإله الحافظي ومحمود بنحليب.

شباب المحمدية

عاد عبد الحق العسال، المدافع الأوسط لشباب المحمدية، إلى تداريب الفريق الأول، بعد حصة مع فريق الأمل، بسبب تخلفه عن حصة صباحية للمراجعة بالفيديو.

وبرر العسال غيابه عن الحصة بظروف عائلية، ما جعل المدرب أمين بنهاشم يسمح له بالعودة إلى الفريق الأول، الذي يستعد لمواجهة الدفاع الجديدي، السبت المقبل، لحساب الدورة العاشرة من بطولة القسم الأول.

الفتح الرياضي

تمكن الفتح الرياضي من تسوية التحاق لاعبه الليبي، أنيس سالتو، غدا (الأربعاء)، بعد مشاركته رفقة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وعلمت “الصباح”، أن تأخر التحاق سالتو بفريقه، يعود إلى الإجراءات الصحية المعتمدة بسبب فيروس “كورونا”، إذ أنه ملزم بإجراء الفحص، قبل العودة عبر تونس، بسبب تعليق الرحلات الجوية مع ليبيا.

مولودية وجدة

حدد الطاقم الطبي لمولودية وجدة مدة غياب كريم الهاني عن الملاعب في شهر كامل، بعد العملية الجراحية، التي خضع لها الخميس الماضي على الركبة.

واضطر الهاني إلى إجراء عملية جراحية استعجالية بعد تفاقم إصابته، وبالتالي سيغيب عن المباريات المقبلة.

في المقابل، قرر مكتب المولودية عرض لاعبه نبيل الجعدي على اللجنة التأديبية، أمس (الاثنين)، على خلفية مشاركته في مباراة للأحياء.