نائب وكيل الملك “ينكر” صوته

أكد أمام المحكمة أنه لا يخصه والقاضي يواجهه بتصريحات المتهمين

كان الإنكار سيد الموقف في جلسة، الخميس الماضي، بخصوص محاكمة عصابة القاضي، والتي تم الاستماع من خلالها إلى المتهم الرئيسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية المتابع في حالة اعتقال من أجل تكوين عصابة إجرامية.

واختار المتهم بعد عرض، علي الطرشي، رئيس هيأة الحكم، بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، المكالمات الهاتفية التي تخصه رفقة باقي أفراد العصابة، الإنكار والقول بأن الصوت الذي تحمله لا يخصه، والشيء نفسه بالنسبة إلى تصريحات بعض المتهمين، التي أكدت عمليات الرشوة والوساطة، بل ذهب إلى التشكيك في إحداها بالقول إن المتهم تجمعه به علاقة خصومة، لأنه سبق أن اعتقله لما كان نائبا لوكيل الملك بالمحمدية.

التصريحات التي أدلى بها نائب وكيل الملك المعتقل تشكل محاولة للهروب من التهم المنسوبة إليه، في انتظار ما ستسفر عنه قناعة المحكمة مما دار أمامها، بعد أن دخل الملف مراحله الأخيرة، إذ قررت هيأة المحكمة الشروع في الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين بعد غد (الخميس).

وتضمنت المكالمات المرصودة أسماء بعض مساعدي القضاء، الذين مازال البحث جاريا عنهم بشأن مدى تورطهم في القضية.

ومن بين تلك الملفات ملف يخص زوجا اعتدى على شريكه في العمل بسكين، لشكه في وجود علاقة مشبوهة مع طليقته، وتم اعتقاله ليتدخل أحد السماسرة الذي كان على علاقة بصهر المعتدي وأخبره أن بإمكانه التدخل لفائدته لدى نائب وكيل ملك بالمحمدية مقابل 200 ألف درهم، وهو ما استجاب له المعتقل، لكنه فوجئ في نهاية المطاف بحكم إدانة بستة أشهر، ما دفع صهره إلى مراجعة الوسيط، الذي لم يرجع من المبلغ سوى 20 ألف درهم، وظل يماطل في إرجاع الباقي.

وخلال مرحلة الاستئناف تعرف صهره على نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية المعتقل حاليا، الذي أكد له قدرته على التدخل لتخفيف الحكم عن المعتقل، ودله على محام معين مقابل رشوة 60 ألف درهم سلمت للمحامي، ليتم تخفيض المدة المحكوم بها إلى أربعة أشهر، وإثر ذلك توطدت العلاقة بين نائب وكيل الملك بالبيضاء والشخص المعتقل بعد خروجه من السجن، إذ أخبره بعملية النصب التي كان ضحيتها في المحمدية، فاقترح عليه تقديم شكاية ضد القاضي والوسيط إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، وهو ما تم فعلا.

كريمة مصلي