تفكيك شبكة للدعارة بمكناس

تمكنت العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس،أخيرا، من تفكيك شبكة تنشط في مجال الدعارة الراقية بالمدينة الجديدة (حمرية) بمكناس.

وأفادت مصادر «الصباح»، أن المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 41 سنة، سبق أن سجلت في حقه شكايات مفادها الإخلال بالحياء العام، قيامه بتحويل ثلاث شقق مفروشة في ملكيته وسط المدينة الجديدة بمكناس، إلى أوكار معدة للدعارة و»الاتجار في البشر» ، مستغلا في تطوير نشاطه المحظور، حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد ضد تفشي كورونا المستجد ، ما مكنه من توظيف العديد من المومسات في استدراج فتيات من كل الأعمار بالإغراءات المالية من أجل وضعهن رهن إشارة زبائنه لممارسة الدعارة والبغاء، مستغلا حاجتهن الماسة للمال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب السن والبنية الجسدية.

وجرى إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، و 20 من مساعداته في عملية وصفت بالناجحة، قبل وضعهم جميعا رهن تدبير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث معهم.

حميد بن التهامي (مكناس)