رمضان يؤجل إعلان “موسى”

تراجع الفنان محمد رمضان عن نشر الإعلان التشويقي الرسمي الأول لمسلسله الجديد “موسى”، بعد إعلانه الحداد تضامنا مع ضحايا حادث تصادم قطارين في صعيد مصر.

ونشر رمضان عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له بالزي الصعيدي من كواليس مسلسله الجديد “موسى”، وعلق عليها بالقول ” تم تأجيل الإعلان الرسمي لمسلسل موسى تضامنا مع ضحايا قطاري سوهاج الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل”.

زكي تستعد لحفل نقل مومياوات مصر

أجرت الفنانة المصرية منى زكي بروفة تحضيرية لاحتفالية نقل المومياوات الملكية في مصر، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي ستقام 3 أبريل المقبل.

وأكدت وسائل إعلام مصرية مشاركة عدد كبير من الفنانين منهم النجمة يسرا، وهند صبري، وأحمد حلمي، وحسين فهمي، وكريم عبد العزيز وآسر ياسين وغيرهم.

وتتضمن احتفالية وفعالية «نقل المومياوات الملكية” نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، إذ ستحمل على عربات مصممة بالطراز الفرعوني، وفوقها صناديق لحفظ المومياوات، ويقف بجانبها أشخاص يرتدون الزي الفرعوني، وقبل التحرك تطلق المدفعية 21 طلقة في الهواء.