حراك الرجاء… “يتنحاو كاع”

الآلاف احتشدوا بالوازيس مطالبين المكتب وسلامي بالرحيل وانتقدوا «الحكماء» والأمن يربح الرهان

استهل جمهور الرجاء حراكه ضد المكتب المسير الحالي، في وقفة احتجاجية حضرها الآلاف، أول أمس (الأحد)، قرب مركب الوازيس التابع للنادي، والتي دامت أكثر من ساعة ونصف.

وطالبت الجماهير الخضراء برحيل المكتب دون شروط، والمدرب جمال سلامي، معتبرين إياهما عاجزين عن تدبير الأزمة المالية والرياضية التي يعانيها الفريق الأخضر، داعين المنخرطين إلى تشكيل لجنة مؤقتة تدبر أمور النادي إلى حين عقد جمع استثنائي.

وعرفت الوقفة حضورا أمنيا مكثفا، منذ الساعات الأولى من صباح أول أمس (الأحد)، فيما لم تسجل مشاحنات بين الجماهير ورجال الشرطة، إذ تفرقت الوقفة بشكل سلمي في أزقة الوازيس، وظل الأمن مرابطا أمام المركب إلى مساء أول أمس (الأحد).

رحيل المكتب لا مفر منه

لم يتوان جمهور الرجاء خلال الوقفة، في التنديد بالأوضاع التي آل إليها الفريق، منتقدين طريقة تدبير الأزمة من قبل مكتب الرئيس رشيد الأندلسي.

واعتبرت جماهير الفريق الأخضر الغاضبة أن الوقت حان لرحيل المكتب، وتعويضه بلجنة مؤقتة من اختيار المنخرطين، إلى حين عقد جمع استثنائي.

وحسب الآراء التي استقتها «الصباح» خلال الوقفة، فإن محبي الرجاء يلومون المكتب لعدم التحرك لإقالة المدرب جمال سلامي، إلى أن خسر الفريق في الديربي أمام الوداد الرياضي بهدفين لصفر، أخيرا، لحساب الجولة العاشرة من البطولة.

وإلى جانب التشبث ببقاء سلامي مدربا للفريق، عاتب أنصار الرجاء المكتب الحالي على طريقة تدبير الأزمة المالية، إذ لم يقدم أي إضافة حسب قولهم، وأنه ينتظر منحة الاتحاد العربي المغرية، بعد إجراء نهاية كأس محمد السادس للأندية البطلة.

غضب على سلامي

لم يكن المكتب المسير للرجاء، الوحيد الذي نال العتاب خلال وقفة الجماهير الرجاوية، وإنما حتى المدرب جمال سلامي، إذ انتقد الأنصار طريقة تدبيره للمباريات.

وحسب آراء بعض الأنصار الغاضبين، فإن سلامي «حرق أوراقه» كلها بعد الخسارة في الديربي، إذ اعتمد على تشكيلة لم تقو على مجاراة إيقاع الوداد، فيما استغنى عن آخرين قدموا مستوى جيدا الموسم الماضي، والحديث هنا عن الكونغولي فابريس نغوما ومحمد زريدة وعبد الإله مدكور وعمر العرجون.

وانتقدت جماهير الرجاء «المداورة» التي انتهجها سلامي خلال مباريات الفريق، والتي كلفته نقاطا عديدة في البطولة، حسب جماهير الرجاء دائما.

وانتقدت الجماهير الغاضبة قرار المكتب، بالإبقاء على سلامي مدربا، في تحد واضح لأغلب الرجاويين، الذين طالبوا برحيله.

أسطوانة الأزمة المالية

إلى جانب رحيل المكتب والمدرب، انتقدت وقفة جماهير الرجاء، الخطاب الذي يوجهه رؤساء الرجاء السابقون للجماهير، في كل مرة يتقلدون فيها منصب الرئاسة، والمتعلق بالأزمة المالية.

واعتبرت الجماهير أن «أسطوانة الأزمة المالية»، لم تعد تخيف الأنصار، وأن أي مسؤول لا يقدر على توفير سيولة مالية كافية لتدبير شؤون الفريق، لا يحق له الترشح للرئاسة.

وطالبت شريحة من جماهير الرجاء، وضع شروط واضحة من أجل التقدم للرئاسة، من بينها التعهد بتقديم سيولة مالية مهمة، والالتزام بأداء مستحقات اللاعبين والمدربين والأطر والمستخدمين بالنادي، لتفادي إعادة تكرار خطاب الأزمة نفسه.

واعترفت جماهير الرجاء أن النادي يعاني فعلا أزمة مالية، لكنها ليست مبررا للإضرار بمصالح الفريق الرياضية، مطالبة برئيس قادر على توفير المال للنادي على المدى الطويل، لحل مشاكل ديونه.

الحكماء … “يتنحاو كاع”

لم تفوت جماهير الرجاء الفرصة، خلال الوقفة الاحتجاجية، أول أمس (الأحد)، من أجل انتقاد دور الحكماء (الرؤساء السابقون للرجاء)، مطالبة إياهم بالرحيل.

وهاجمت جماهير الرجاء صمت الرؤساء السابقين أمام الوضعية التي آل إليها النادي، كما طالبت بدماء جديدة وشابة تقود الفريق في المرحلة المقبلة، للإنهاء مع مرحلة «الحكماء».

وحمل المحتجون المنخرطين مسؤولية المرحلة المقبلة، واعتبروا أن الوقت حان من أجل التدخل وعقد جمع استثنائي، ينتخب فيه رئيس وفق مواصفات جديدة، تساهم في تجاوز الفريق لأزمته الحالية.

وضربت جماهير الرجاء موعدا جديدا مع المكتب الحالي، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.

إنزال أمني

شهدت وقفة الجماهير الرجاوية، إنزالا أمنيا كثيفا بمحيط مركب الوازيس، إذ منعت الجماهير الغفيرة من الاقتراب من الباب الرئيسي لملعب الرجاء، لتفادي اقتحامه.

وأبعد الأمن الجماهير الغاضبة عن الباب الرئيسي للمركب، بتنسيق مع أعضاء الفصائل الذين نظموا الوقفة، إذ لم تسجل أي ملاسنات أو مشاحنات مع الأمن.

وحضر رجال الشرطة لمركب الوازيس منذ الساعات الأولى من صباح أول أمس (الأحد)، مدججين بسيارات لمحاربة الشغب وفرق الدراجات النارية والقوات المساعدة، كما حاصروا الجماهير الغفيرة التي بدأت بالتوافد على محيط مركب الوازيس في حدود الساعة الثانية من زوال أول أمس (الأحد).

وبعد ساعة ونصف من الاحتجاج والشعارات القوية، طلب رجال الأمن من منظمي الوقفة البدء في تفريق المحتجين، وإبعادهم عن محيط المركب، وهو الأمر الذي امتثلت له الفصائل، وتفرق المحتجون بشكل سلمي، في أزقة الوازيس.

وظل رجال الأمن مرابطين قرب مركب الوازيس، تفاديا لأي اجتياح جديد، إلى حدود مساء اليوم ذاته، كما بقيت دوريات أمنية بالمكان لحماية الملعب في الأيام المقبلة.

إعداد: العقيد درغام / تصوير: أحمد جرفي وعبد الحق خليفة