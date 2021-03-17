بيجيدي … انقلابـات فاشلـة

لزرق : محاولات الزعيم استرداد الحزب في 2021 بعد فشله في لعب دور مرشد للحكومة

وجد “بيجيدي” صعوبة في التحول من قيم الجماعة إلى منطق الحزب، وعسرا في التأقلم مع المؤسسات، وما يحدث من صراعات وتجاذبات بخصوص مسائل مختلفة، حدد أصله المتتبعون في مسألتين، هما الخط الإيديولوجي والأداء السّياسي. ويعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن الخلافات الحالية ليست إلا محاولة من بنكيران لاسترداد الحزب بعد الانتخابات بعد ما فشل في لعب دور المرشد للحكومة، وصعوبة لعب الجماعة دور المذوب للخلافات مع تصاعد نزعة بنكيران لاستعادة الحزب وإظهار إخوانه بأنهم خانوا تاريخهم الدعوي و قبلوا الانخراط في مشاريع غير مضمونة النتائج.

وأراد بنكيران توجيه رسائل إلى رئيس الحكومة وثلاثة وزراء هم الرميد وأمكراز، بالإضافة لعضو الأمانة العامة لحسن الداودي، قبل إعلان تجميد العضوية كاحتجاج، لأن الأربعة المذكورين يرفضونه مرشدا عاما و يدفعون في اتجاه اعتزاله السياسة ولزوم بيته.

ولم يعد خافيا من خلال خرجات بنكيران والردود الواردة عليها من إخوانه وجود شقّين على الأقل داخل العدالة والتنمية، شق العثماني الذي يمثل الجناح البراغماتي وشق بنكيران وحلقة ضيقة من المقربين إليه، لكن الفريقين لم يبلغا بعد مرحلة القطيعة، ولا يزال المعارضون للقيادة الرسمية في حرج الإخلال بواجب التضامن الحزبي. ويعتبر لزرق أن الجديد في صراع الإخوان، أنه يجري حاليا ضمن سياق دقيق من ملامحه أمران نراهما هامين، الأوّل وجود جناح بنكيران مسيطر من خلال أتباعه على رئاسة المجلس الوطني، و لهم حسابات المؤتمر المقبل، وجناح العثماني الذي يراهن لاستتباب الوضع، بالنظر إلى أن حدوث انشقاق في الحزب ممكن دائمًا، ذلك أن اختيار بنكيران السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية مدروس لاستعادة الحزب من الجناح البراغماتي، الذي يصر على التّذكير بالكثير من الوثوق وشيء من التعالي أن العدالة والتنمية تحكمه المؤسسات، لذلك كلّ مَن خرج عن المؤسسات مهما كان حجمه سيجد نفسه في الفراغ.

وذهب أستاذ القانون العام والعلوم السياسية حد القول بأن عزل بنكيران جعل في “بيجيدي” حزبين طيلة عهد العثماني، عدالة وتنمية، الرسمي، وذلك الذي مقره بيت بنكيران، مع وجود إكراهات تصعب خروج الشق الغاضب من العدالة والتنمية ، وتجعل الانشقاق إن حدث لا يتجاوز الضجة الإعلاميّة التي سيحدثها، وهو أن أصحاب هذا الشق لا يريدون التخلي عن المكاسب.

ولم يتردد الحزب في القول بأن التعاقدات التي أبرمت عقب الحراك الاجتماعي، لم تستنفد بعد الجدوى منها، بل إن كثيرا من مقتضياتها ومستحقاتها مازال حلما تعترضه إرادات “نكوصية” تشتغل ليل نهار للالتفاف عليها أو على الأقل تفريغها من مضمونها الحقيقي.

وحذر “بيجيدي” من أن نسب المشاركة في الانتخابات الجزئية في عدد من الدوائر، التي أعيدت فيها الانتخابات، “تدق قعر الخزان، وتستنفر نوازع التعقل لدى الفاعلين في المشهد”، مشددا على أن “العبث بإرادات الشعب مهلكة للجميع، أدركنا ذلك أم لم ندركه، فالأيام كفيلة بتعليمنا إياه”.

واعتبر العدالة والتنمية أن الخطير في الوضع السياسي الراهن، ليست النتائج الآنية، بقدر ما تراكم في الشعور العام ووعي الناس بخلاصات ستؤطر بلا شك سلوكهم وتحدد اختياراتهم السياسية في المراحل المقبلة، خاصة من خلال تكريس قناعة اللاجدوى من العملية السياسية برمتها، وتعميم الإحباط والضبابية في كامل المشهد، مسجلا أن المغرب عرف منعطفا تاريخيا وغير مسبوق في مشهده السياسي، اصطلح عليه بـ”البلوكاج”، والذي “لم يكن في تقديرنا وطبقا للمعطيات والتحاليل السابقة، إلا تجسيدا عنيفا لصراع إرادات تريد الارتداد عن الانتقال الديمقراطي ، ولمرحلة جديدة تكشف بالواضح أن آليات اشتغال خندق النكوص والتحكم متنوعة في تنوع اختياراتها، مادامت تخدم الهدف الأساس، الذي هو الانتقام من لحظة 2011 وما أفرزته”.

ياسين قُطيب