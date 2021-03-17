أب حاول قتل أبنائه بـ״الماء القاطع״

علمت «الصباح» أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد افرج، التابع للقيادة الجهوية للجديدة، وبتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، وضعت الجمعة الماضي، أبا في عقده السادس تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، على خلفية إجبار أبنائه الثلاثة على تناول الماء الحارق. وأفادت مصادر، أن الأب الموقوف المتحدر من الجماعة الترابية لأولاد افرج بإقليم الجديدة، أرغم أبناءه الثلاثة الصغار، ابنان وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و8، على شرب الماء الحارق، في محاولة منه لإنهاء حياتهم بطريقة مأساوية والتخلص منهم. وأرجعت المصادر ذاتها، سبب ارتكاب الأب هاته الحماقة إلى أن زوجته هجرت بيت الزوجية وتركت له الأولاد وبسبب عدم قدرته على مسايرة إيقاع الحياة وعجزه عن توفير مصاريفهم اليومية، قرر وضع حد لحياتهم بطريقة بشعة انتقاما من زوجته.

وأشارت المصادر إلى أنه فور إخبار عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد افرج بالموضوع، توجهت دورية راكبة إلى مكان التدخل، حيث قامت بنقل الأطفال الثلاثة على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية رفقة أحد سكان جماعة أولاد افرج الذي تكلف بمرافقتهم.

وأوضحت المصادر أن الأب المتهم البالغ من العمر 60 سنة، حاول مغادرة بيته بسرعة, بعد محاولته قتل أبنائه الثلاثة، قبل أن يتم إشعار عناصر الدرك من قبل جيرانه، فتعقبته وتمكنت من إيقافه.

وفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الأب تلك الجناية في حق صغاره. وكشفت المصادر، أنه جرى نقل الأطفال الثلاثة إلى مصحة بالبيضاء، لإتمام العلاج بعدما عجزت إدارة مستشفى الجديدة عن الاحتفاظ بهم وكذا توفير سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة، ما دفع فعاليات حقوقية، إلى استئجار سيارة إسعاف خاصة والتكلف بمصاريف علاج الضحايا.

أحمد سكاب (الجديدة)