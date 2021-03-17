حديث في الداخلية!!

كنا ثلاثة أصدقاء (أنا وباحث جامعي ومحام)، أول أمس (السبت)، نرتشف فناجين قهوة بعد وجبة غداء بسطح مطعم بمراكش، حين انضمت إلينا امرأة تربطها قرابة عائلية بأحدنا، ورفقتها زوجها الطبيب. وبسرعة، انخرطا معنا في نقاش بنكهة سياسية، كان مفتوحا حول رهانات الانتخابات المقبلة في ظل جائحة كورونا، وكيف يمكن للأحزاب والحكومة أن تدبر صعوبات مرحلة ما بعد 2021؟

بدأ الحوار عفويا، حول تاريخ الاستحقاقات المقررة السنة الجارية، في ظل تضارب الأخبار بين يونيو وشتنبر المقبلين، قبل أن يصل إلى القوانين الانتخابية والقاسم الانتخابي، المثير للجدل، والعتبة والشباب والنساء والجالية، وبرامج الأحزاب وعقمها عن إنتاج نخب سياسية في السنوات الأخيرة، وفشلها في استقطاب الكفاءات والأطر، لكن النقاش اتخذ منحى “ساخنا”، حين طرحت زوجة الطبيب (مديرة مركزٍ للدراسات) سؤال الجهة التي من المفروض أن تشرف على الانتخابات، وضمانات عدم تكرار “كوارث” الانتخابات السـابقة.

أعاد المحامي فنجانه إلى الطاولة، ثم استوى في جلسته، بعد أن شعر أن الحوار دخل في مسار من “المعقول”، فطرح عليها السؤال:

-هل تقصدين وزارة الداخلية؟

أجابت مديرة المركز: “في جميع الدول التي قطعت أشواطا على درب الديمقراطية، وشرعت في تنزيل مشروع انتقالها إلى الديمقراطية، قررت الحسم، منذ البداية، في استقلالية الهيآت التي تشرف على الانتخابات وإبعاد الإدارة عن ذلك كليا”.

– “لكن، وزارة الداخلية التزمت في عدد من المناسبات على لسان الوزير في البرلمان أنها ستعمل على أن تمر الانتخابات في أحسن الظروف في إطار الحياد الإيجابي لأطرها؟”، علقت على تدخل مديرة المركز.

-“هذا الأمر أضحى موضوع شك، بعد موقف الوزارة من مشروع تعديل القاسم الانتخابي”، يجيب الباحث الجامعي، الذي بدا متحمسا للنقاش، وهو يشعل سيجارته الثالثة في أقل من ساعة.

– أجبتُه: ربما كان الوزير هنا يمارس صلاحيته في الحياد الإيجابي، حين رأى أن الأحزاب غير متوافقة على تعديل القاسم الانتخابي المثير للجدل (…)”.

استأذن الباحث الجامعي في المقاطعة: “الوزارة في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، كانت تمثل الحكومة التي عبرت أغلبيتها (باستثناء العدالة والتنمية)، عن موقفها من القاسم الانتخابي، وبالتالي، فإن الوزارة (برفضها)، تضع نفسها في صف طرف دون الطرف الآخر.

تدخل الطبيب: “موقف الوزارة فعلا مثير للاستغراب، وهو يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الانتخابات برمتها، إذ لا يمكن أن تكون في موقع، ثم تعطي الانطباع أنك في موقع آخر”.

علقت زوجته: “هذا بالضبط ما قصدته من هيأة مستقلة للإشراف على الاستحقاقات، إذ يجب أن نقطع مع مرحلة في تاريخ المغرب كانت فيها الداخلية خصما وحكما، في الوقت نفسه، وأضحى لزاما أن ننخرط في مرحلة جديدة عنوانها الحياد الحقيقي، باعتبارها ضمانة حقيقية لعمليات انتخابية حرة ونزيهة”.

– سألتها: “هل تعنين أن الداخلية قدمت هدية على طبق من ذهب إلى طرف سياسي معين، أعني العدالة والتنمية؟”.

-“هكذا فعلا يبدو الموقف في المحصلة، إذ لا يمكن تفسير رفض الداخلية لتعديل تقدمت به ثلاثة أحزاب إلا انحيازا إيجابيا لطرف سياسي دون الآخر، مع أن المطلوب هو أولا قبول مشروع التعديل وعرضه بعد ذلك على التصويت”.

علق الباحث الجامعي: “قد يكون تحليلك، سيدتي، صائبا، لكن الانتخابات المغربية عودتنا ألا منطق لها”.

المحامي: “طبعا، لن نبحث عن منطق في ظل غموض واضح للنوايا، والإصرار على ترك بعض الثقوب التي يمكن أن يستغلها البعض، كما يحصل في بعض القوانين”.

طلب الجميع دفعة جديدة من فناجين قهوة، حين لاحظوا أن النقاش دخل منطقة حامية الوطيس، أما أنا فقد استأذنتُ في المغادرة.

كان لي موعد مع طلبتي، وربما أحتاج إلى بعض الطاقة للإجابة عن شغبهم السياسي.