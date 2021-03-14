مولودية وجدة يتغلب على الدفاع الحسني الجديدي

تغلب فريق مولودية على ضيفه فريق الدفاع الحسني الجديدي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما ،اليوم الأحد، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وتعاقب على تسجيل أهداف الفريق الوجدي إسماعيل (د 11 ض ج و17) و صلاح الدين باهي (د 44) وآدم النفاتي (د 77 ض ج).

وارتقى فريق مولودية وجدة مؤقتا ،بعد هذا الفوز، وهو الثالث له في الموسم مقابل تعادل واحد وخمس هزائم، من المركز ما قبل الأخير إلى العاشر رفقة أندية شباب المحمدية والفتح الرياضي واتحاد طنجة برصيد عشر نقط، فيما جاء فريق المولودية في الرتبة ال13 بتسع نقط إلى جانب فريق المغرب التطواني.

وعرف اللقاء طرد لاعب الفريق الجديدي إبراهيم نجم الدين في الدقيقة 88.

وستختتم منافسات الدورة التاسعة من البطولة الإحترافية اليوم بإجراء لقاءي شباب المحمدية ضد اتحاد طنجة وسريع وادي زم أمام المغرب الفاسي.

(و م ع)