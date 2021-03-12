الكوت ديفوار.. تنظيم “الشباك الوحيد المتنقل لخدمة مغاربة العالم”، لأول مرة بإفريقيا

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يومي 13 و 14 مارس الجاري بالكوت ديفوار، “الشباك الوحيد المتنقل لخدمة مغاربة العالم”، لأول مرة بإفريقيا، وذلك خلال زيارة عمل تترأسها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، بمشاركة 14 ممثلا عن الوزارات والمؤسسات الوطنية.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن تنظيم هذه الزيارة يأتي استحضارا للعناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضايا ومصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفي إطار سياسة القرب التي تنهجها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، خاصة ما يتعلق بتحسين مختلف الخدمات الإدارية المقدمة لهم.

وأضاف البلاغ، أن تنظيم “الشباك الوحيد المتنقل لخدمة مغاربة العالم”، الذي يأتي في إطار تقريب عدد من الخدمات للمواطنين المغاربة بهذا البلد، لا سيما في ظل ما أفرزته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، من تقليص للتنقل، يهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالكوت ديفوار عن قرب لأوضاعهم، والتعريف بمختلف الخدمات الجديدة الموجهة إليهم من قبل القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة بعد ملاءمتها مع حاجيات وانتظارات هذه الفئة من المرتفقين.

وتابع المصدر ذاته، أن هذا الشباك الوحيد المتنقل سيمكن من تقريب الخدمات الادارية وتسهيل الحصول عليها، والإنصات والتوجيه وتقديم الاستشارة حول مختلف القضايا الخاصة بالمغاربة المقيمين بالكوت ديفوار، ودراسة مختلف الملفات والقضايا المثارة من قبل القطاعات المعنية المشاركة.