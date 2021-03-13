تشنجـات السـاق أثنـاء الحمـل

تشعر الحامل في أواخر أيام حملها باستمرار الآلام في ساقيها مع شد عضلي لا يحتمل، خاصة أثناء النوم. وهذه التقلصات العضلية اللاإرادية المؤلمة التي تلازمها خلال الأشهر الأخيرة من الحمل قد تستمر معها حتى خلال فترة الولادة إذا لم تتم معالجتها.

وتؤدي كثير من الأسباب إلى تشنجات الساق عند الحامل، منها تعب عضلات القدمين نتيجة ثقل الكيلوغرامات الزائدة طيلة أشهر الحمل، واحتباس الدم مما يسبب تورم الأوعية خلال الحمل، إلى جانب نقص الفيتامينات مثل الكالسيوم في الدم.

ومن أسباب تشنج الساق عند الحامل كذلك تناول كمية زائدة من الفوسفور، واتساع الرحم ما يسبب الضغط على أعصاب الساقين، وكذلك الوزن الزائد الذي تعانيه الحامل بسبب زيادة حجم الجنين.

ومن جهة أخرى، قد يكون سبب تشنجات الساق أن رحم الحامل يتضخم خلال الحمل، كما قد يكون مكان الرحم متمركزا على الشريان العائد إلى القلب، مما يسبب بطء حركتها وثقل حركة قدميها ويؤدي إلى التقلصات.

ولتفادي تشنجات الساق ينصح الأطباء الحامل بوضع ساقيها على وسادة مرتفعة، فذلك يحسن من حركة الدورة الدموية ويمنع من تشنجهما، كما ينبغي عليها أن تحاول النوم وأصابع قدميها متجهة إلى الأسفل.

ومن بين النصائح التي يمكن للحامل اتباعها أخذ حمام دافئ قبل النوم للتخفيف من التوتر واسترخاء الأوعية الدموية.

أ . ك