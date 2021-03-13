القضاة ممنوعون من المزادات

مدونة حاصرت سلوكاتهم وتحركاتهم حماية لهم من الأماكن المشبوهة والأشخاص سيئي السمعة

منعت مدونة الأخلاقيات القضائية التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس (الثلاثاء)، القضاة من المشاركة في أي مزاد، سواء تم الإعلان عنه بالمحكمة، التي يعمل بها القاضي، أو بأي محكمة أخرى.

ويدخل هذا المنع في إطار تفعيل مبدأ النزاهة الذي نصت عليه المدونة، والذي يقصد به الابتعاد عن أي سلوك مشين، ورفض كل إغراء مادي أو معنوي، يؤثر على عمل القاضي، ويسيء إلى سمعته، وإلى السلطة القضائية ككل، ويكرس وعي القاضي بأن “تصرفه الشخصي ينعكس بكيفية تلقائية على صورة السلطة القضائية، وعلى سمعة زملائه، وعلى ثقة المجتمع فيه”.

ومن بين الممنوعات التي حملتها المدونة، التي نشرت في الجريدة الرسمية، على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، تسخير الصفة القضائية لتحقيق مصالح وامتيازات شخصية غير مشروعة، عبر استغلالها، سواء لمناسبة قيام القاضي بمهامه القضائية أو بسببها، كما يمتنع القاضي عن قبول، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هدية أو مكافأة، أو مقابل كيفما كانت طبيعته، ومن أي جهة كانت، سواء لمناسبة قيامه بمهامه القضائية أو بسببها.

وأقرت المدونة ضرورة اختيار القاضي الأماكن التي يتردد عليها بعناية، ويتوخى الاحتياط عند ربط العلاقات الشخصية، بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة، والأشخاص سيئي السمعة؛ بالإضافة إلى تحصين حياته الخاصة لتكون فوق الظنون والشبهات، من خلال إعطاء المثال والقدوة الحسنة في التعامل مع المحيط العائلي ومع العموم.

وأمرت المدونة القضاة بالحرص على التصريح بممتلكاتهم داخل الآجال القانونية، بكل صدق وشفافية، وعلى تقديم جميع الوثائق والمستندات التي تبرر مشروعية مصادرها.

وقال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن المدونة الجديدة إن “الثقة في القضاء ودعم مصداقيته، لن يتحققا إلا بترسيخ قيمه، من خلال سيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي، مع ضرورة الالتزام بالتقيد بها من قبل القضاة في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي”.

ووضعت مدونة الأخلاقيات قيودا بشأن التعامل مع وسائل الإعلام، عندما ألزمت القاضي بأن يتعامل مع الصحافة والإعلام بما يليق بمكانة القضاء، من حرص على حياده واستقلاله، ويتجنب الدخول في سجالات قد تؤثر سلبا على صورته وعلى هيبة القضاء، مع ضرورة الإشعار المسبق للرئيس المنتدب ولرئيس النيابة العامة، بالنسبة إلى قضاة النيابة العامة، عند إجراء المقابلات الإعلامية أو الإدلاء بالتصريحات الصحافية، باستثناء القضاة المعينين للتحدث باسم المؤسسات القضائية، والقضاة ممثلي الجمعيات المهنية، المخول لهم، وفق أنظمتها الأساسية، التحدث باسمها، عند التطرق إلى أنشطة جمعياتهم ومجالات اشتغالها.

ومنحت المدونة الاختصاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، من أجل تنوير الرأي العام، للمسؤول القضائي أو من ينوب عنه أو من يعينه للقيام بهذه المهمة.

ومن بين القيود التي وضعت تلك التي تخص التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أكدت ضرورة أن يضع القاضي في اعتباره أن استخدامه لشبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يتناسب مع احترامه للالتزامات الأخلاقية الواردة في المدونة، مع التزامه بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأي شأن آخر.

وأمرت المدونة القضاة بالاحتياط في قبول “الصداقات” عبر الوسائط الاجتماعية، مع حرص القاضي، عند استعماله لأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، سواء استعمل اسمه الحقيقي أو اسما مستعارا أو صورته أو صورة مرتبطة به، أن يحترم الشرف والوقار والكرامة، وألا يستخدم لغة مشينة أو غير لائقة، أو يرسل صورا من شأنها المس بصورته وبصورة القضاء، والاعتماد في التعليقات والأفكار التي ينشرها على استعمال لغة واضحة، واستحضار الأخلاق التي يجب أن يتمتع بها، والابتعاد عن العبارات الغامضة والمستفزة والتلميحات التي يهدف منها إرسال إشارات سلبية وغير لائقة، وإضعاف ثقة العموم في المؤسسة القضائية.

ومنعت المدونة على القضاة الدخول في مواقف وسجالات علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أي كان، سيما مع مساعدي القضاء بشكل يمس بصورتهم ويخدش صورة وهيبة القضاء أو يؤثر سلبا على الثقة المتبادلة المفروضة بين القضاة ومساعدي القضاء.

كريمة مصلي