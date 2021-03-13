الجامعة توقف رئيسا ثلاث سنوات

عماري وقع إشهادا تبين للجنة الأخلاقيات تضمنه معطيات غير صحيحة

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف عمر عماري، رئيس اتحاد الريش، عن ممارسة أي مهام رياضية، لثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وبررت اللجنة قرارها، بأن المعني بالأمر حرر إشهادا يتضمن معطيات غير صحيحة، خلال انتخابات عصبة جهة درعة تافيلالت، التي أسفرت عن فوز الحسن مطوس رئيسا لها.

وتقدم إسماعيل بلحسن، وكيل اللائحة المنافسة، بطعن لدى الجامعة، متهما رئيس اتحاد الريش بتحرير إشهاد الزور، يقر فيه أن مرشحة بلائحته تتوفر على سنتين في التسيير، بدل سنة واحدة، ما يعني أنها غير مؤهلة للترشح، لعدم التوفر على الشرط المنصوص عليه قانونا.

ورغم قبول اللجنة المركزية للاستئناف طعن بلحسن، وكيل لائحة الكفاءات، شكلا، إلا أنها رفضته من حيث الموضوع، وألزمت مطوس بتعويض المرشحة غير المؤهلة بأخرى مستوفية لشرط التوفر على سنتين، في أجل لا يتعدى 24 ساعة.

عيسى الكامحي