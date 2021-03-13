5 أسباب لرائحة الفم الكريهة عند الرضيع

تستغرب بعض الأمهات انبعاث رائحة كريهة من فم الرضع، والتي يحدد الأطباء مجموعة من الأسباب لها، أولها أنه عندما ينام الرضيع أثناء الرضاعة، فذلك يؤدي إلى تجمع الحليب في الفم، فتنمو البكتيريا التي تسبب تلك الرائحة الكريهة. أما ثاني الأسباب تسرب الحليب إلى الأذن الوسطى عند الرضيع مما يسبب التهابها، وبالتالي خروج رائحة كريهة، بينما ثالث سبب هو أن يعتاد الرضيع على وضع أي شيء يقع تحت يده في فمه، وهذه الأشياء تكون محملة بالبكتيريا مما يؤدي إلى حدوث الرائحة غير مستحبة. ويعد رابع وخامس سبب لرائحة الفم الكريهة عند الرضيع على التوالي هو تراكم البكتيريا في الجيوب الأنفية، وأيضا التهاب اللوزتين.

أ . ك