النجار: استفدنا من توقف البطولة

مدرب برشيد قال إن تألق فريقه هذا الموسم لم يفاجئه

قال عبد الرحيم النجار، مدرب يوسفية برشيد، إن توقف البطولة أربعين يوما خدم مصالح فريقه، حيث استعد بشكل جيد، وخاض مباريات متعددة، ما ساهم في تحقيق ثماني نقاط في أربع مباريات متتالية. وأوضح النجار، في حوار مع «الصباح»، أنه يسعى للنجاح في مهمته خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن اليوسفية سيغيب عن البطولة قرابة شهر، ما يجعله يسطر برنامجا دقيقا رفقة المعد البدني، حتى لا يتأثر فريقه بعد العودة. في ما يلي نص الحوار:

ما السر في تألق يوسفية برشيد خلال الدورات الأخيرة؟

كنا ننتظر هذا التألق خلال المباريات الأربع الأخيرة، والتي ساعدتنا على التقدم في الترتيب، وتحقيق نتائج إيجابية، لأننا استفدنا كثيرا من توقف البطولة لأربعين يوما، من خلال تسطير برنامج متكامل مزج بين الحصص التدريبية، والمباريات الإعدادية، وخلالها تم تصحيح أخطاء البداية، وتحقيق الانسجام بين اللاعبين، كما شكل فرصة لاسترجاع عدد من المصابين.

كيف تقيم النتائج التي حققها يوسفية برشيد؟

حققنا نتائج مستحقة، بفضل الإصرار والرغبة، ما ساهم في إذكاء الحماس، وإعادة الثقة، وتقديم مباريات جيدة داخل وخارج الميدان، لأنه ليس سهلا الفوز على نهضة بركان، والفتح الرياضي، والتعادل أمام سريع وادي زم، والرجاء، وحصد ثماني نقاط مهمة، وسنواصل على هذا المسار.

هل أصبح يوسفية برشيد مختصا في مقارعة الفرق الكبيرة؟

نستعد لكل الفرق بشكل عاد، ونخوض المواجهات، برغبة تحقيق الفوز، وتفادي الخسارة، وإضافة مزيد من النقاط لمواصلة الارتقاء في سبورة الترتيب، لأن لدينا مجموعة منسجمة، تلعب كرة جميلة ومفتوحة، وتنهج خطة هجومية، وتبحث عن الفرجة وتسجيل الأهداف، بدليل أنها لا تنكمش إلى الوراء، وإن واجهت فرقا متمرسة خارج الميدان.

هل تتخوف من غيابكم عن المنافسة لمدة شهر؟

منحنا اللاعبين أربعة أيام راحة، بعد التعادل المهم أمام الرجاء الرياضي، وسنعود للتداريب وفق حصص تدريبية مركزة، قبل التفكير في خوض أول ودية نهاية الأسبوع المقبل، وبما أن لدينا عناصر منضبطة ومنسجمة، وهناك صرامة في التمارين اليومية، فإننا سنجتاز الفترة الحالية بنجاح، وسنعود للظهور بالصورة التي قدمناها أخيرا.

هل يوسفية برشيد قادر على احتلال رتبة متقدمة؟

نطمح لاحتلال رتبة متقدمة هذا الموسم، لأننا نلعب مباريات جيدة، ونمتلك دفاعا قويا، لم يتلق سوى ستة أهداف في تسع مباريات، ونضم عناصر متمرسة لعبت لعدد من الفرق الوطنية، وهناك تحفيز من مكونات يوسفية برشيد، لذا فإننا قادرون على المنافسة على المراكز المتقدمة، وإخراج ما في جعبة اللاعبين من مؤهلات، لتحقيق الهدف المنشود نهاية الموسم.

ماذا عن تألق دفاع يوسفية برشيد هذا الموسم؟

نتوفر على مدافعين بتجربة مهمة، وإمكانيات عالية، وانسجام كبير، كعتيق شهاب، ومراد كعواش، وهشام التايك، ويوسف شينة، ومحمد بوجاد الذي منح الشيء الكثير لحراسة المرمى. تلقى الفريق ستة أهداف خلال تسع جولات، وسيتواصل التألق بعد العودة إلى المنافسة.

وماذا عن إشراك العناصر الشابة بيوسفية برشيد؟

نتوفر على عناصر شابة سرعان ما انسجمت مع الفريق، إذ خاضت عدة مباريات، وقدمت الإضافة، كمنير موقنية، وأشرف حميدو، وأيوب جيوكي.

يبدو أنك أعجبت بهدف عتيق شهاب أمام الرجاء؟

يعد عتيق شهاب واحدا من العناصر التي تتقن تسديد الكرات الثابتة، ومن الأسماء التي تجيد التركيز في تسجيل ضربات الأخطاء، وهدفه في شباك الرجاء لم يفاجئني، ما دمت أعرف مؤهلاته الكبيرة التي راكمها رفقة عدة فرق وطنية، كما يعتبر اللاعب مثلا في الصرامة والانضباط والعمل المتواصل في التداريب، وسننتظر منه المزيد من العطاء خلال الموسم الجاري.

هل ساعدتك تجربتك الميدانية باليوسفية؟

استفدت كثيرا من تجربتي لاعبا رفقة يوسفية برشيد، والرجاء الرياضي، إذ تدربت على يد مدربين كبار، ولعبت رفقة عناصر متميزة، بالإضافة إلى ممارسة التدريب خلال السنوات الأخيرة، ما ساعدني على التألق رفقة فريقي الحالي، دون إغفال الانسجام الحاصل بيني وبين الطاقم التقني واللاعبين، وهي عوامل ستشجعني من أجل بذل مزيد من العطاء، بحثا عن التألق في البطولة.

أجرى الحوار: عبد العزيز خمال (برشيد)

في سطور

الاسم الكامل: عبد الرحيم النجار

تاريخ ومكان الميلاد: 24 يونيو 1968 ببرشيد

الفرق التي دربها: اتحاد النواصر ووفاء الدروة وأمل يوسفية برشيد، قبل تعيينه مدربا ليوسفية برشيد

حقق الصعود مع يوسفية برشيد من الهواة إلى القسم الثاني موسم (2003 /2004)

درب يوسفية برشيد أواخر الموسم الماضي