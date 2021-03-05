لمجرد و”الهواريات” في الصدارة

استطاعت آخر أعمال المغني سعد لمجرد والتي جمعته بفرقة “الهواريات” وكريم زياد، أن تحتل الصدارة في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على “يوتوب”، بعد ساعات قليلة من طرحها مساء الأحد الماضي.

وحققت الأغنية والتي تحمل عنوان “الغادي وحدو”، بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، حوالي مليوني مشاهدة، ما مكنها من احتلال الرتبة الأولى في “الطوندونس” المغربي.

واختار لمجرد في أغنيته الجديدة أن يجمع بين أكثر من لون موسيقي من التراث، وهو ما جعل الأغنية مميزة، علما ان الفيديو الكليب صور في فضاء داخلي، وبالاعتماد على ديكور مميز.

وكما العادة، حرص لمجرد، على نشر بعض كواليس تصوير الفيديو كليب، والذي أشرف عليه عبد الرفيع العبديوي، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وعلق عليها بالقول “كليب الأغنية المغربية “الغادي وحدو” التي هي عبارة عن تعاون مع الاستاذ الكبير كريم زياد والعزيزات الغاليات اللاتي يحملن تاريخا عريقا الهواريات”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان لمجرد أغنية بعنوان “الوجه الثاني”، وهي “ديو” جمعه بالمغني الشاب زهير بهاوي.

إ. ر